Corona in Krefeld : Weiterer Todesfall eines nicht vollständig Geimpften

Krefeld Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen steigt in Krefeld auf nunmehr 253 an. Der Inzidenzwert liegt bei 1.126,3 und ist somit minimal gesunken.

(RP) Der städtische Fachbereich Gesundheit hat am Donnerstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Person wurde rund 75 Jahre alt, lebte nicht im Heim, hatte keinen vollen Impfschutz, litt unter schweren Vorerkrankungen. Insgesamt 253 Personen sind in Krefeld bisher im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben.

596 neue Corona-Infektionen verzeichnet der städtische Fachbereich Gesundheit am Donnerstag, 24. März (Stand: 0 Uhr). Bisher sind dem Fachbereich insgesamt 50.690 Corona-Infektionen gemeldet worden. Als rechnerisch genesen werden 45.080 Personen gemeldet. Als aktuell infiziert gelten 5.357 Personen. Die SiebenTage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt nun bei 1.126,3 (Vortag 1.136,0). In Krefelder Krankenhäusern liegen aktuell 49 Personen aus Krefeld nach einer Corona-Infektion, zwei Personen liegen auf der Intensivstation. Aktuell muss keine Person nach einer Corona-Infektion künstlich beatmet werden. Neue Corona-Fälle gibt es an den Kitas und Schulen: 15 Infektionen melden die Kitas, 139 Infektionen sind in den Schulen bekannt geworden.