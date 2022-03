Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 24. März 2022) : Zahl der aktuell Infizierten erreicht neuen Höchstwert

Corona-Tests haben wieder einige Hundert neue Infektionen nachgewiesen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Seit Beginn der Pandemie hat es noch keinen Tag gegeben, an dem so viele Mönchengladbacher akut mit dem Coronavirus infiziert waren wie am Donnerstagmorgen.

Das städtische Gesundheitsamt meldet am Donnerstagmorgen 687 neue nachgewiesene Ansteckungen mit dem Coronavirus (Vortag: 698). Die Zahl der aktuell Infizierten gibt es mit 4468 an – damit ist auch der bisherige Höchstwert vom 18. März (4160) überschritten. Seit Beginn der Pandemie wurde das Virus bei 50.698 (Vortag: 50.011) Mönchengladbachern nachgewiesen. Davon gelten 45.929 als nicht mehr infektiös.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken, von 1222 am Mittwoch auf 1123 am Donnerstagmorgen. Damit liegt Mönchengladbach weiter unter dem Landesschnitt von 1404 (laut Landeszentrum Gesundheit) und unter dem Bundesschnitt von 1752 laut Robert-Koch-Institut.

Die Mönchengladbacher Krankenhäuser behandeln laut Divi-Intensivregister aktuell (Stand: Donnerstag, 24. März, 11.18 Uhr) neun Covid-Patienten intensivmedizinisch, fünf davon werden invasiv beatmet. Von 82 Intensivbetten für Erwachsene sind sieben noch frei. Hospitalisierungsinzidenz für NRW: 6,71 laut Landeszentrum Gesundheit.