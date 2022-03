Corona in Krefeld : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 1136

Krefeld Die Stadt Krefeld meldet am Mittwoch, 23. März, zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil leicht gesunken.

Insgesamt 252 Personen sind in Krefeld bisher im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben. 483 neue Corona-Infektionen verzeichnet der städtische Fachbereich Gesundheit am Mittwoch, 23. März (Stand: 0 Uhr). Bisher sind den Mitarbeitern insgesamt 50.094 Corona-Infektionen gemeldet worden. Als rechnerisch genesen gelten 45.081, als aktuell infiziert 4.761 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt nun bei 1.136,0 (Vortag 1.255,0). In Krefelder Krankenhäusern sind aktuell 52 Personen nach einer Corona-Infektion aufgenommen worden, eine Person liegt auf der Intensivstation. Aktuell muss keiner dieser Patienten nach einer Corona-Infektion künstlich beatmet werden. Neue Fälle gibt es an den Kindertageseinrichtungen (Kitas) und Schulen: 43 Infektionen melden die Kitas, 97 Infektionen sind in den Schulen bekannt geworden.

Auch in dieser Woche ist der Impfbus unterwegs. Am Donnerstag, 24. März, von 11 bis 16 Uhr, steuert er erneut den Sprödentalplatz an. Am Freitag, 25. März, wird der Impfbus zu einer Sondertour eingesetzt und fährt Flüchtlingsunterkünfte an.