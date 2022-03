Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz sinkt unter den Wert von 950

Kreis Mettmann Zwei Todesfälle und wieder über 1000 Covid-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Donnerstag. Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt weiter.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Donnerstag 6500 Infizierte erfasst, 233 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 525 (112 neu infiziert), in Haan 416 (66 neu), in Heiligenhaus 284 (42 neu), in Hilden 764 (139 neu), in Langenfeld 855 (138 neu), in Mettmann 498 (63 neu), in Monheim 603 (117 neu), in Ratingen 1192 (157 neu), in Velbert 998 (143 neu) und in Wülfrath 365 (56 neu). Insgesamt meldet der Kreis 1033 neue Fälle.