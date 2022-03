Kunst aus Krefeld : Theo Windges verschenkt Foto-Kunstbücher  „Kreuzweg“

Krefeld Großes Aufsehen hat Theo Windges 1996 mit seinem „Kreuzweg“ erregt. Er hat Akte von Männern und Frauen in Doppelbelichtung in Kreuzform gebracht. 150 Foto-Kunstbücher davon sind jetzt zu verschenken.

Das Buch „Kreuzweg“ umfasst 119 Seiten mit ganzseitigen Fotografien. Windges hat es 1996 veröffentlicht. Er zeigt Aktaufnahmen von Frauen und Männern, die als Doppelbelichtungen entstanden und in eine Kreuzform eingefügt worden sind. Der Bildband liegt im Foyer des Stadtarchivs an der Girmesgath 120 aus. Dort ist auch eines seiner großformatigen Kunstwerke zu sehen, das er dem Archiv geschenkt hat. Bereits Anfang des Jahres hat der Fotograf dem Stadtarchiv Dokumente und Zeugnisse aus seinem Arbeitsleben überlassen.

Theo Windges wurde 1943 in Mönchengladbach-Rheydt geboren. Er studierte von 1964 bis 1969 an der Werkkunstschule Düsseldorf und schloss mit dem Diplom Foto- und Grafikdesign ab. Seitdem arbeitete er selbstständig im eigenem Studio in Krefeld , wo er für diverse Unternehmen, Kommunen und Institutionen wie für den Kreis Viersen , die Messe Düsseldorf , die Aktion Medeor und das Stadtarchiv Krefeld Werbung und Logos entworfen hat.

Am legendären Abend „Kunst = Mensch“ 1971 im Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld entstand eine einzigartige Fotoserie, in der Windges Joseph Beuys zeigt. Um außergewöhnliche Aufnahmen zu erhalten, begab er sich auf das Saaldach, wo er eine Scheibe des Oberlichtsaals entfernte, um von oben die Fotos aufzunehmen. Seit 2008 befinden sich die Aufnahmen in der Fotosammlung des Kaiser-Wilhelm-Museums.