„Earth Hour“ auch in Krefeld : Licht aus für Klima und Frieden

Bei der Earth Hour soll eine Stunde lang das Licht ausgeschaltet werden. Foto: obs/CLARK

Krefeld „Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten“ lautet das Motto der Earth Hour am kommenden Samstag, 26. März. Beginn ist um 20.30 Uhr.

(RP) Wie in jedem Jahr ruft der World Wide Fund for Nature (WWF) weltweit dazu auf, an diesem Tag ab 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht auszuschalten. Krefelds Umweltdezernentin Sabine Lauxen wirbt für die Teilnahme an der Aktion: „Wir würden uns freuen, wenn sich viele Krefelderinnen und Krefelder beteiligen und damit in diesen weltpolitisch schwierigen Zeiten ein solidarisches Zeichen für Frieden und Klimaschutz senden“, sagt sie. Die aktuellen Entwicklungen zeigten, wie wichtig der verantwortungsvolle Umgang mit Energie und die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern seien. „Die Earth Hour kann uns in diesem Jahr bewusstmachen, dass Klimaschutz, Frieden und Freiheit eng verbunden sind.“

Viele Krefelder Gebäude sollen am Samstag Teil der symbolischen Aktion werden. So wird an den Rathäusern in Fischeln, Uerdingen, Traar und am Standesamt Mitte die Beleuchtung abgeschaltet. Als Kultureinrichtungen beteiligen sich das Theater Krefeld, die Fabrik Heeder, die Burg Linn, die Museen Haus Esters und Haus Lange, das Kaiser-Wilhelm-Museum und die Musikschule. Ferner wird die Beleuchtung am Zoo Krefeld, am Badezentrum, am Stadtbad Fischeln, bei den Stadtwerken Krefeld sowie den EGK ausgesetzt. Auch die evangelischen Kirchen beteiligen sich unter anderem mit der Alten Kirche, der Friedenskirche, der Christus-Kirche Bockum und der Pauluskirche am Inrath. Die katholische Kirche nimmt ebenfalls teil. Alle Krefelder Pfarrgemeinden sind angeschrieben und zur Teilnahme eingeladen worden. Unter anderem macht die Pfarre Heiligste Dreifaltigkeit mit St. Thomas Morus mit.