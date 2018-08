Krefeld: Bankangestellter verhindert Trickbetrug

Krefeld Fast wäre ein 90-Jähriger unter fadenscheinigen Vorwänden um Geld erleichtert worden.

(RP) Am Montag hat ein Bankangestellter in Krefeld durch sein aufmerksames Handeln einen Trickbetrug verhindert und einen 90-jährigen Krefelder möglicherweise vor einem hohen Schaden bewahrt. Der Senior erschien gegen 10:30 Uhr in der Filiale der Bank am Ostwall und wollte eine hohe Summe Bargeld abheben. Da der 90-Jährige verunsichert wirkte, wurde der Bankangestellte stutzig und informierte die Tochter des Seniors. So fiel auf, dass der Senior bereits im Juni Opfer eines Trickbetruges geworden war. Damals hatte der Krefelder eine Frau kennengelernt. Sie täuschte dem 90-Jährigen eine Liebesbeziehung vor und erzählte ihm, sie benötige das Geld für eine Reise ins Ausland, um dort eine Erbschaft antreten zu können. Auch am Montag meldete sich die Frau wieder bei dem Krefelder und bat ihn um Bargeld, weil sie in einer finanziellen Notlage stecke.