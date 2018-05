Krefeld: Auto in Flammen - Opfer dankt Ersthelferin

Krefeld Ungeduldige Autofahrer haben am Freitag einen Rettungseinsatz in Krefeld-Schicksbaum behindert. Unfallopfer Bärbel Landshöft ist es wichtig, die andere Seite der Geschichte zu erzählen: Es gab Menschen, die sofort zu Hilfe eilten.

Am Freitag war der Wagen, in dem Bärbel Landshöft und ihr Mann in Richtung Krefeld unterwegs waren, an der Kreuzung Am Schicksbaum/Feldstraße nach einem Zusammenprall in ein Feld geschleudert und innerhalb weniger Minuten komplett ausgebrannt. "Als wir in dem Feld zum Stehen gekommen sind, habe ich schon gemerkt, dass der Wagen raucht", berichtet die 62-Jährige. Ihr Mann, der unverletzt geblieben ist, hilft ihr, schnell aus dem Fahrzeug herauszukommen. "Zum Glück konnte ich meinen Gurt lösen und war nicht eingeklemmt", erzählt sie. "Sekunden später waren dann schon zwei oder drei Frauen da, die mich gestützt und mir geholfen haben, mich hinzusetzen."