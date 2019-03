Gewerkschaft NGG: Jahr 2018: Krefelder trinken 230.000 Hektoliter Bier

Krefeld Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten verlangt für die Brauerei-Branche ein Lohn-Plus von 6,5 Prozent.

(RP) Lust auf Hopfen und Malz: In Krefeld wurden im vergangenen Jahr knapp 23 Millionen Liter Bier getrunken – ein Großteil davon aus regionalen Brauereien. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) errechnet. Sie geht dabei von einem Pro-Kopf-Verbrauch von 101 Litern pro Jahr aus. „Bier ist nach wie vor ein Lieblingsgetränk in der Region. Die nordrhein-westfälischen Brauer verzeichnen gute Umsätze – und das nicht nur wegen des Rekordsommers und der Fußball-WM. Davon sollen jetzt die Beschäftigten profitieren“, sagt Gewerkschafter Karim Peters. Für die Mitarbeiter in den 140 nordrhein-westfälischen Brauereien fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in der laufenden Tarifrunde ein Lohn-Plus von 6,5 Prozent.