Baumkunde : Größtes Arboretum der Region eröffnet

Krefeld Im Uerdinger Stadtpark ist ein Rundweg mit 63 Bäumen eröffnet worden – die größte Baumsammlung im Umkreis bis Wuppertal.

Schön war der Uerdinger Stadtpark schon immer. Speziell seit der damalige Förderverein in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts über 200 neue Bäume aus 64 Arten gepflanzt hat, sucht der Park in der näheren Umgebung durchaus seinesgleichen. Davon sind nicht nur die Mitglieder des inzwischen neu aus der Taufe gehobenen Vereins der Freunde und Förderer überzeugt. Und so entschlossen sie sich, aus dem Park ein Arboretum zu machen. Der Begriff bezeichnet eine Sammlung verschiedenartiger Bäume, die auch zu Lehrzwecken beschildert sind. Dieses Projekt, initiiert vom Förderverein und realisiert mit nicht nur finanzieller Mithilfe von Bürgern, Spendern wie verschiedenen Krefelder Unternehmen und der Politik, wurde am Mittwoch feierlich eingeweiht.

„Nun kann zum Beispiel der Großvater mit seinem Enkel in den Park gehen und ihm Fragen zu den Bäumen mit Hilfe unserer Broschüre oder unserer App, die per QR-Code, der auch auf den Schildern an den Bäumen zu finden ist, geladen werden kann, beantworten. Da viele Bäume sehr alt werden, kann vielleicht Jahre oder Jahrzehnte später der Enkel dasselbe Wissen wiederum seinen Enkeln weitergeben“, sagte Claudia Kirberg, die zweite Vorsitzende des Vereins.

63 Baumarten umfasst das Arboretum in Uerdingen: 1 Tulpenbaum – 2 Eschen-Ahorn – 3 Echter Rotdorn – 4 Weymouthskiefer– 5 Himalaja-Birke – 6 Sand-Birke – 7 Amerikanische Roteiche – 8 Lärche – 9 Tulpen-Magnolie – 10 Blutbuche – 11 Schwedische Mehlbeere – 12 Gemeine Esche – 13 Feuer-Ahorn – 14 Rotblättrige Sorte des Spitz-Ahorn – 15 Morgenländischer Amberbaum 16 Rosskastanie 17 Vogel-Kirsche 18 Berg-Ahorn – 19 Österreichische Schwarz-Kiefer – 20 Vielblütiger Apfel – 21 Kulturapfel – 22 Blumen-Esche – 23 Weißer Maulbeerbaum 24 Mahagoni-Kirsche – 25 Kobushi-Magnolie – 26 Rot-Ahorn – 27 Rotblättriger Berg-Ahorn – 28 Judasblatt – 29 Götterbaum – 30 Gleditschie – 31 Hainbuche – 32 Rotbuche – 33 Blasenesche – 34 Spitz-Ahorn – 35 Baum-Hasel – 36 Schwarz-Kiefer – 37 Birne – 38 Stern-Magnolie – 39 Ginkgobaum – 40 Berg-Ahorn – 41 Judasbaum – 42 Papier-Birke – 43 Eberesche – 44 Trauben-Eiche – 45 Holz-Apfel – 46 Geschlitzter Silber-Ahorn – 47 Rote Rosskastanie – 48 Amerikanischer Amberbaum 49 Gemeine Robinie – 50 Esskastanie – 51 Gewöhnliche Platane – 52 Winter-Linde – 53 Holz-Birne – 54 Purpur-Magnolie – 55 Eibe – 56 Urweltmammutbaum – 57 Schnurbaum – 58 Mandelbaum – 59 Japanische Blütenkirsche – 60 Ungarische Eiche – 61 Kaukasische Flügelnuss – 62 Stiel-Eiche – 63 Gewöhnlicher Trompetenbaum – 64 Feld-Ahorn. Foto: Nicolette berns

Info Wie der Judasbaum zu seinem Namen kam Jeder Baum im Arboretum hat eine Geschichte – Beispiele: Götterbaum In China werden die Blätter zur Fütterung von Götterbaumseidenspinnern verwendet. Das Holz wird gern zur Herstellung der in der chinesischen Küche sehr wichtigen Dampfgarer verwendet. Die Rinde wird in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetzt. Judasblatt Der Legende nach erhängte sich Judas an einem solchen Baum; Blätter erröten deshalb vor Scham Ginkgo Er wurde von holländischen Seefahrern aus Japan nach Europa gebracht und wird hier seit etwa 1730 als Zierbaum gepflanzt. Zum Jahrtausendwechsel erklärte das „Kuratorium Baum des Jahres“ den Ginkgo zum Mahnmal für Frieden und zum Baum des Jahrtausends. Krefeld beherbergt im Zoo ein ganz besonderes Ginkgo-Bäumchen: Es stammt aus dem Samen eines Baumes, der in einem Kunstgarten Hiroshimas stand. Der Baum überstand den Atomangriff und bildete noch im selben Jahr neue Triebe. Für Japan wurde dieser Ginkgo ein Symbol der Hoffnung. Der Ginkgo ist ein „lebendes Fossil“. Er ist der einzige lebende Vertreter der Ginkgoales, einer ausgestorbenen Gruppe von Samenpflanzen. Urweltmammutbaum Diese Art wurde 1941 in einer Bergregion Chinas entdeckt und war zuvor nur durch Fossilienfunde bekannt. Er ist die einzige lebende Art der Gattung Metasequoia. Seit seiner Entdeckung wird er weltweit in Parks angepflanzt. Weymouth-Kiefer Sie stammt aus Nordamerika; die Bäume können bis zu 500 Jahre alt werden. Der deutsche Namen geht auf Lord Weymouth zurück, der die Baumart im 18. Jahrhundert als Forstbaum populär machte. Tulpenbaum Er gilt als Bienenfreund. Junge Bäume liefern pro Saison bis zu 3,6 kg Nektar, was rund 1,8 kg Honig entspricht. In den USA wird das Holz für Türen, Fenster, Furniere, Sperrholz, Verschalungen, Spielwaren, Musikinstrumente, Särge, Bleistifte und Zündhölzer verwendet. Gleditschie, auch Lederhülsenbaum Diese Art verträgt Abgase gut und eignet sich als Straßenbaum. Amerikanische Pioniere haben den Samen der Hülsenfrüchte geröstet und als Kaffeeersatz genommen. Schnurbaum Er hat Früchte, die sauer, ungenießbar und sogar giftig sind. Sie enthalten wohl auch halluzinogene Inhaltsstoffe und sollen im alten China als Opiumersatz eingesetzt worden sein. Generell gilt: Der Schnurbaum ist in allen Pflanzenteilen stark giftig. Rinde, Samen und Blätter dürfen nicht verzehrt werden. In Asien allerdings stellen diese Blüten eine wichtige und beliebte Würze für einige Speisen dar. Wer Pferde oder andere Nutztiere hat, der sollte ebenfalls nicht auf diesen Baum zurückgreifen, denn die genannten Pflanzenteile sind auch für das Nutzvieh giftig. Eibe Sie kann Tausende Jahre alt werden. Im germanischen Sprachraum galt die Eibe einerseits als „zauberwehrend“; so schützten kreuzweise gelegte Eibenzweige in Wohnräumen angeblich vor bösen Geistern und stehlenden Zwergen. Andererseits galt sie bei den Germanen als Symbol der Ewigkeit. Darauf ist wohl der bis heute erhaltene Brauch zurückzuführen, auf Friedhöfen als Zeichen des ewigen Lebens Eiben zu pflanzen. Die alten Ägypter verwendeten sie vor allem für kultische Zwecke. Die Römer hingegen schätzten eher das elastische, aber harte Holz dieser Baumart. Sie und im Mittelalter vor allem die Engländer verwendeten das Holz der Eibe für Pfeilbogen und Armbrust. Der Name „iwa“ bedeutete im Althochdeutschen „Eibe“ als Baum wie auch (Pfeil-)Bogen aus Eibenholz.

Und so könnte beispielsweise besagter Großvater, der vom Eingang Auf der Rheinaue, Ecke Bruchweg, den Park betritt, seinem Enkel erzählen, dass die dort stehende Trauben-Eiche bis zu 800 Jahre alt und 40 Meter hoch werden kann. Wenige Meter weiter findet er die gemeine Eberesche und weiß zu erzählen, dass diese mit zehn Metern nur rund ein Viertel so hoch wird wie die Eiche, rote Beeren bekommt und bis zu zwei Meter tief reichende Wurzeln besitzt. Über die dieser unmittelbar gegenüberstehende Papier-Birke könnte er berichten, dass diese bis zu 25 Meter hoch wird und flach wurzelt. Dass sie hitzeempfindlich ist und die amerikanischen Ureinwohner ihre helle Rinde als Papierersatz nutzten.

Solches Wissen können Interessierte nun über die ganze Fläche des Parks verteilt erwerben und die Bäume in natura sehen. Dabei bestaunen sie etwas, das in dieser Form in Krefeld, ja dem gesamten Umland einzigartig ist. „Etwas Vergleichbares gibt es in der unmittelbaren Umgebung nicht. Das nächste ähnliche Arboretum befindet sich in Wuppertal“, erzählte Marie Louise Fasse. Die ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete ist heute bei der Stiftung Umwelt und Entwicklung aktiv und war in dieser Funktion auch bei der Förderung des Baumlehrpfades beteiligt. In ihrer Rede zur Eröffnung betonte sie die Wichtigkeit von Wäldern und Bäumen in der heutigen Zeit.

„Wälder waren schon immer besondere Landschaften und bedecken rund ein Drittel Deutschlands. Sie sind Quelle von Mythen und Legenden, heute aber vor allem Kulturlandschaften. Das zeigt, welche Verantwortung wir für sie haben. Immerhin wissen wir, dass sie für Artenvielfalt, aber auch für Klima, Wasser und Boden extrem wichtig sind“, sagte sie. Dafür seien auch Lehrpfade, in denen besonders Kinder und Jugendliche mehr über Bäume erfahren könnten, besonders wichtig.

Auch Uerdingens Bezirksvorsteher Jürgen Hengst lobte alle Initiatoren des Projekts und stellte die Wichtigkeit heraus. Er regte an, dass es denkbar sei, den Beteiligten eine gesonderte Auszeichnung zukommen zu lassen. „Allerdings sind die Bäume, der Park in seiner Schönheit und die Plaketten für sich genommen schon eine Auszeichnung für jeden, der daran beteiligt war“, sagte der SPD-Politiker.

Untermalt wurde die Eröffnung vom Orchester des Gymnasiums am Stadtpark, das die zahlreichen Besucher in vielen schön vorgetragenen musikalischen Darbietungen unterhielt. Danach machte sich eine größere Gruppe gemeinsam mit Marc Grotendorst auf den Weg, den neuen Lehrpfad zu erkunden. Der Beisitzer des Fördervereines ist einer der Initiatoren des Projekts und prägte auch die Gestaltung der Broschüre und der App mit seinem Wissen. Den Besuchern erklärte er auch die Konzeption.

„Uns war vor allem wichtig, dass sich die Beschilderung harmonisch in den Park einfügt. Darum sind die Schilder bewusst klein gehalten und an den Bäumen selbst befestigt. Jede Art ist nur einmal, jeweils am dem Weg am nächsten stehenden Baum, beschildert“, erläuterte er. Die Schilder seien dabei hochwertig gestaltet, mit einer blendarmen und schmutzabweisenden Schicht versehen und enthielten sowohl den deutschen als auch den botanischen Namen. „Das hat einen klaren Grund: Der botanische Name ist eindeutig, während es für viele Bäume in verschiedenen Regionen unterschiedliche Namen gibt“, erläuterte er. Auch dieses Wissen könnten Großväter künftig weitergeben und ihre Enkel für Bäume und deren Schutz begeistern.