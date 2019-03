Lyrik in Krefeld : Gedichte zu Deutschen Revolutionen und RAF-Terror

Sie machen sich stark für Lyrik: (v.l.) Anja Jansen vom Werkhaus, Wolfgang Reinke und Ingrid Schupetta. Foto: Petra Diederichs

Krefeld Eine neue Reihe im Südbahnhof widmet sich der politischen Lyrik. Der Bogen wird gespannt von 1848 bis in die Gegenwart. Die erste Matinee am Sonntag, 31. März, behandelt die Deutschen Revolutionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

„Bella Ciao“ war der Sommerhit 2018 und eines der am häufigsten gecoverten Lieder. Der Originaltext wurde Dancefloor-tauglich umgeschrieben. Dass der Song ursprünglich ein Arbeiterlied war und im Zweiten Weltkrieg die Hymne der Partisanen – wer weiß das heute noch? Haben revolutionäre Gesänge der Vergangenheit heutigen Bewegungen überhaupt noch etwas zu sagen? Die Historikerin Ingrid Schupetta und der Dichter Wolfgang Reinke glauben an die Kraft der Poesie, wenn man sie in die richtigen Zusammenhänge bringt. Deshalb starten sie am Sonntag, 31. März, eine fünfteilige Reihe unter dem Titel „Vorwärts, doch nichts vergessen! Lyrik und Politik“. Der Titel ist die leicht veränderte Zeile aus dem Solidaritätslied von Ernst Busch, einem der prominentesten Arbeiterlieder-Interpreten in der DDR.

Dass heute viele solche Zusammenhänge erst googeln müssen, ist Schupetta und Reinke klar, auch, dass aus heutiger Sicht manche Zusammenhänge neu eingeordnet werden müssen. Genau das will die Reihe, in kundiger, aber auch unterhaltsamer Form. Um Aufstand und Aufbruch geht es, um die Bewältigung von NS-Zeit und RAF-Terror, um starke Frauen und Dichter in innerer Emigration, sogar um totalitäre Weltanschauungen: Immer sonntags um 12 Uhr im Südbahnhof.

Info Fünfmal Lyrik am Sonntagmittag Die Reihe findet sonntags, ab 12 Uhr im Südbahnhof, Saumstraße 9, statt: 31. März Das war ne heiße Märzenzeit; 26. Mai Mit Schirm, Charme und Parole – Gedichte von Frauen im Aufbruch; 14. Juli In meines Vaters Haus – Gedichte nach dem Deutschen Herbst; 29. September Lehmann, Loerke, Barth – Wege der inneren Emigration; 24. November „artige Lyrik“ Hanns Johst und J. R. Becher – Dichtung zwischen Expressionismus und totalitären Weltanschauungen.

Zur ersten Matinee soll der Saal an der Saumstraße sich in ein Blütenmeer verwandeln. „Wir hoffen, dass viele Besucher Blumen, ob echt oder unecht, mitbringen“, sagt Schupetta. Auch Plakate, Schallplatten, Literatur zum Thema ist erwünscht. Denn der Titel heißt: „Das war ne heiße Märzenzeit – Gedichte zu Deutschen Revolutionen.“