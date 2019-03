Bürgerverein Lehmheide: Krefelds größter Martinszug gerettet

Der St. Martinszug durch das Stadtgebiet Lehmheide gehörte mit seinen weit über 1000 Teilnehmern zu den größten und traditionsreichsten in Krefeld. 2019 soll es eine Neuauflage geben. Foto: Christoph Goettert/Göttert, Christoph (goet)

Krefeld Einer der traditionsreichsten Martinszüge Krefelds scheint eine Zukunft zu haben. Der Vorsitzende des ausrichtenden Bürgervereins, Bernd Albrecht, teilte jetzt mit, der Verein habe sich entschieden, einen Neuanfang zu wagen.

Wie berichtet musste der beliebte Umzug im vergangenen Jahr ausfallen, da es gleich mehrere organisatorische Probleme gab. Im Jahr zuvor war der Zug in die Schlagzeilen geraten, weil es zu Unstimmigkeiten mit zwei Grundschulen gekommen war, die den Zug zwar traditionell begleiten, den Zugweg aber als unverhältnismäßig lang kritisierten und nur einen Teil der Strecke mitlaufen wollten. Schlussendlich schloss der Verein beide Schulen vom Zug aus, was zu hitzigen Debatten führte. Inzwischen jedoch scheinen diese Konflikte behoben.

Bernd Albrecht erklärt: „Mitte Februar haben wir uns mit den Schulen und Kitas zu einem Gespräch zusammengesetzt, um zu klären, wie die Zukunft des Martinszuges in unserem Bezirk wieder aufgenommen werden kann. Erfreulich ist, dass auch die beiden Grundschulen grundsätzlich bereit sind, wieder mitzumachen. Jetzt gilt es, zu überlegen, wie es weitergehen soll.“

Die Botschaft ist klar: Der Bürgerverein will einen Neuanfang wagen, trotz aller Probleme. Albrecht zählt auf: „In den letzten Jahren ist es immer schwieriger in unserem Bezirk geworden, dieses Brauchtum vernünftig durchzuführen, die gesetzlichen Bestimmungen wurden verschärft, und die Sammelbereitschaft hat nachgelassen“, und betont: „Die Ursachen für die Veränderung der Rahmenbedingungen liegen nicht beim Bürgerverein.“

Die Kritik der Lehrer, der Zugweg sei zu lang, sei in dem Gespräch aufgegriffen worden. „Es wurde überlegt, die Aufstellung des Zuges zum Vom-Bruck-Platz und in die Vom-Bruck-Straße zu legen, um dann durch den Baumwollweg, die Spinnereistraße, Ispelsstraße, Martin­straße zur Kurt-Tucholsky-Gesamt­schule zu gehen. Der Zugweg wäre damit rund 3,5 Kilometer lang. In Kempen sind es acht Kilometer. Das müsste eigentlich gut zu schaffen sein.“