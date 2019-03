Krefeld: Nach Frontalzusammenstoß Fahrerflucht

Krefeld Ein riskantes Überholmanöver hat einen Unfall mit Fahrerflucht und eine Rangelei des Täters mit Polizisten ausgelöst.

Zu dem Unfall kam es, als am Mittwoch gegen 7.10 Uhr ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war und in Höhe der Grotenburgstraße von einem anderen Pkw überholt wurde, in dem ein 25-jähriger Mann am Steuer saß. Beim Überholvorgang wurde der Wagen des 54-Jährigen touchiert. Dadurch verlor der 25-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammenstieß. Anstatt anzuhalten, flüchtete der 25-Jährige in Richtung Buschstraße.