300-Millionen-Euro-Auftrag: Siemens baut Züge für Ostdeutsche Eisenbahn

Krefeld Mehr als 300 Millionen Euro lässt sich die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH ihre neuen Regionalzüge mit 134 Wagen kosten, die im Siemens-Werk in Uerdingen produziert werden. Die Auslieferung soll im Sommer 2022 beginnen.

Der neue Großauftrag für das Siemens-Werk in Uerdingen an der Duisburger Straße hat Symbolwert für den Konzern: „Siemens wurde in Berlin gegründet; Berlin ist auch heute einer der beiden Hauptsitze von Siemens. Wir sind daher der Region Berlin-Brandenburg traditionell sehr verbunden. Allein die Mobilitätssparte beschäftigt 1100 Mitarbeiter in der Hauptstadt. Viele dieser Kollegen pendeln aus der umliegenden Region zu ihrem Arbeitsplatz und werden dafür ab 2022 Siemens-Züge nutzen können“, sagte Sabrina Soussan, Chefin von Siemens Mobility.