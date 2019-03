Von Krefeld nach Großbritannien: Orang-Utan Hujan ist in England angekommen

Krefeld Der kleine Menschenaffe aus dem Krefelder Zoo hat es gut getroffen. Er wurde gleich von Alpha-Weibchen Lucky adoptiert.

Hujans Box im Krefelder Zoo ist leer. Der kleine Menschenaffe, von Pflegerin Eva Ragavni von Hand aufgezogen, ist umgezogen. Vor zweieinhalb Wochen trat der 21 Monate alte Orang-Utan die Reise nach England an, wo er zukünftig im Monkey World Ape Rescue Center leben wird. Ragavni hatte dem Termin mit gemischten Gefühlen entgegen gesehen. „Einerseits freut es mich für Hujan, dass er eine gute Zukunft bekommt, andererseits fühlt es sich an, als zöge das Kind von zu Hause aus“, hatte die junge Frau zuvor gesagt.

„James, der sich hauptsächlich um ihn kümmern wird, hat sich auf Anhieb toll mit Hujan verstanden. Auch zwischen uns Pflegern hat die Chemie sofort gestimmt. Das war eine große Beruhigung“, erzählt Ragavni. Schon nach kurzer Zeit habe der kleine Affe ausgelassen mit seinem neuen Pfleger gespielt. So hatte die Ziehmutter dem Umzug bereits viel positiver entgegen gesehen. Was sie dann in der Monkey World erlebte, treibt ihr noch jetzt ein Lächeln ins Gesicht. „Hujan war schon auf der Fahrt ganz entspannt. Er hat nicht einmal geschrien. Im Zoo angekommen, haben wir ein bisschen mit ihm gespielt, und dann hat James die erste Nacht bei ihm in der Schlafbox übernachtet. James hat einfach auf der Holzwolle geschlafen. Ich muss zugeben: Ich habe mir immer ein Feldbett mitgenommen“, erzählt die Krefelderin.

Von Anfang an sei aber auch der Kontakt zu den anderen Affen der neuen Gruppe – ein Männchen namens Tuan und vier Weibchen – sehr positiv gewesen. „Sie waren gleich interessiert. Wir haben sie zunächst noch getrennt gehalten, aber mit einem gemeinsamen Gitter. Es gab keinerlei Aggression. Darum haben wir schon nach einem Tag das Alpha-Weibchen Lucky mit dem Kleinen zusammengelassen“, sagt Ragavni. Das sei in der Schlafbox geschehen. „Lucky ist sofort vorsichtig in seine Box gegangen. Hujan war das nicht geheuer und er ist in die andere Box ausgewichen. Lucky war extrem vorsichtig und ist immer wieder hinter ihm her, ohne ihn zu jagen. Irgendwann haben wir sie nebeneinander gefüttert“, erzählt die Pflegerin. Dann beginnt sie zu lachen. „Hujan hat an seiner Flasche genuckelt, und Lucky hat ganz vorsichtig wie ein schüchterner Junge im Kino ihren Arm um ihn gelegt. Das war ein tolles Bild und urkomisch“, fährt sie fort.