Im Auftrag von Diakonie und Bürgerstiftung begeisterte ein Falkner Krefelder Kinder.

Krefeld Mit vier Greifvögeln war der ausgebildete Falkner und Pädagoge Frithjof Schnurbusch am Mittwoch im Stadtwald. Für Diakonie und Bürgerstiftung zeigte er benachteiligten Kindern seine Tiere und erklärte biologische Zusammenhänge.

„Leise“, antworten die kleinen Forscher unisono. Der Falkner stimmt zu und erläutert, warum das so ist. Die Kinder sollen klatschen und dann auf ihre Hosen schlagen. Das Klatschen ist lauter. „Das Weiche dämpft das Geräusch. Etwa so ist es auch beim Uhu“, erläutert der Experte. „Er hat weiche Federn, die kaum Geräusche machen.“ Dann dürfen die Kinder das Tier vorsichtig streicheln. Mit leuchtenden Augen strecken sie die Hände aus und fahren über den Rücken des Tieres. „Ganz weich“, stellen sie fasziniert fest.

Die Vorführung ist Teil des Programms, das Schnurbusch im Angebot hat. Er erläutert Verhaltensweisen, Ernährungsgewohnheiten und Unterschiede zwischen einzelnen Spezies. „Mit der Schnee-Eule könnte ich das so zum Beispiel nicht machen. Sie will nicht angefasst werden. Uhus leben in dichten Wäldern, sie sind getarnt und recht entspannt. Schnee-Eulen leben in kargen Landschaften und meist auf offener Fläche. Sie sind sehr viel vorsichtiger“, berichtet er. Dabei vermittelt er den kleinen Zuhörern sogar biologische Regeln, die sie später einmal im Biologieunterricht lernen werden. „Uhus, die in Sibirien vorkommen sind zum Beispiel größer als der Europäische. Dort ist es kälter, und je größer sie sind, desto mehr Wärme können sie speichern.“