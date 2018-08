Rarität: Römischer Kinderring aus Gold im Grabungsfeld Gellep gefunden

Krefeld Die Sensation von Gelduba ist ein kleiner Goldring aus dem 1. oder 2. Jahrhundert. Er hat vermutlich einem Kleinkind gehört.

Es war die größte Grabung aller Zeiten auf dem Gelände des ehemaligen Römer-Kastells Gelduba. Und eigentlich war die Sache auf dem 37.000 Quadratmeter großen Gelände in Gellep, das vor dem geplanten Bau von Europas größter Mühle von einem Archäologenteam noch auf Bodenfunde untersucht wurde, abgeschlossen. Doch Ulrich Esters machte noch einen letzten Gang. Als Sondengänger hat der 49-Jährige die zehnmonatigen Grabungsarbeiten seit Sommer 2017 begleitet. An diesem Abend wollte er noch einmal mit seinem Detektor den Abraum abscannen. Es war fast 23 Uhr, als er den vertrauten Piepton hörte. „Es war ein starkes Signal“, erzählt er. Und weil er seit 30 Jahren die Lizenz als Sondengänger hat, sagte ihm die Erfahrung, dass hier ein dicker Fisch ins Netz gehen würde.

Der Fisch war in diesem Fall ein kleiner Goldring: 1,3 Gramm schwer mit einem Durchmesser von 1,2 Zentimetern. Er muss einem Baby oder Kleinkind gehört haben. „Vermutlich war es ein Geschenk zur Geburt eines Säuglings“, sagt Viktoria Appel, die wissenschaftliche Bearbeiterin des Fundes. Lange hätte das Kind den Ring nicht am Finger tragen können. „Es wurde vielleicht später ein Anhänger an einer Kette. Aber es kann auch eine Grabbeigabe gewesen sein“, sagt Appel. Die Säuglings- und Kindersterblichkeit war hoch. Weil es ein Fund aus dem Abraum des Grabungsbodens ist, lässt sich keine Zugehörigkeit festmachen. Fest steht, dass der Ring römisch ist und aus dem 1. oder 2. Jahrhundert n. Chr. stammt. Es ist ein kostbares Stück. „Das Goldgewicht von 1,3 Gramm ist ungefähr vergleichbar mit einem Drittel Solidus, einer spätantiken Goldmünze“, berichtet Appel. Der Wert entsprach etwa 16 Prozent des monatlichen Einkommens eines Legionärs im 3. Jahrhundert. Das Kind muss zu einer wohlhabenden Familie gehört haben. Der Ring hat im vorderen Bereich eine Platte, in die eine ganz feine Ähre graviert ist — in der Antike ein Symbol für Fruchtbarkeit und gesundes Aufwachsen eines Kindes. „In Deutschland und der Schweiz gibt es nur zwei mir bekannte ähnliche Funde“, sagt Appel. Die Gestaltung des Rings ist typisch für die frühe römische Kaiserzeit und bis weit ins 2. Jahrhundert auch in den römischen Provinzen beliebt.