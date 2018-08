Krefeld: Mann wird bewusstlos geschlagen

Krefeld Der Mann wurde brutal getreten und geschlagen.

(RP) Am Montag (13. August) haben zwei Männer einen Krefelder auf dem Friedrichsplatz angegriffen und beraubt. Das Opfer wurde dabei bewusstlos geschlagen. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Mann gegen 21:30 Uhr zu Fuß am Kreisverkehr des Friedrichsplatzes unterwegs. Dort sprachen ihn zwei Männer an und fragten nach Zigaretten. Als er die Frage verneinte und sich umdrehte, schlug ein Mann ihn mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf, woraufhin er stürzte. Die Täter traten und schlugen weiter auf den 37-Jährigen ein, bis er bewusstlos wurde. Anschließend entwendeten sie sein Smartphone, Bargeld sowie Schmuck. Erst am Dienstag wachte er gegen sieben Uhr auf einer Parkbank auf der Grünfläche im Kreisverkehr auf. Eine Passantin brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen unter Tel. 02151 6340.