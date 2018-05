Mettmann: Greifvögel faszinieren die Stadtwald-Kids

Mettmann Frithjof Schnurbusch ist Sozial- und Erlebnispädagoge sowie Falkner aus Düsseldorf. Mit seinen Greifvögeln machte er in Mettmann Station.

Wer? Die Stadtwaldkids sind ein offenes und kostenloses Angebot der Stadt für Kinder ab sechs Jahren. Das ganz Jahr über trifft man sich immer dienstags von 15.30 bis 17.30 Uhr an der Hütte im Stadtwald, direkt an der Minigolfanlage. Was man macht, ist offen.

"Was bedeutet das für sein Jagdverhalten?", will der Waldpädagoge wissen. "Vielleicht, dass der nicht den ganzen Tag Nahrung sucht, weil er zu schlapp ist?". Wieder hat sich ein Kind selbstständig die richtige Antwort "erarbeitet". Einmal am Tag fliegt die Eule auf Beutejagd. Rieke klatscht begeistert in die Hände. "Das erzähle ich allen im Kindergarten, wenn ich wieder da bin."