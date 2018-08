Krefeld: Aktion des Landessportbundes für Kinder und Senioren

Krefeld Mit zahlreichen Aktionen und Infomationen wurde auch für Gemeinsamkeit von Kindern und Senioren geworben. Der Spaß stand im Vordergrund.

Wer gestern das Hansa-Centrum von der Stadt her betrat, der stieß im linken Flügel auf eine Fülle von Angeboten; Mitmach-Aktionen ebenso wie Beratungen. Die Veranstaltungen fanden unter dem Motto „Bewegt älter werden“ statt - einem Programm des Landessportbundes. Ziel: Bewegungs- und Sportangebote speziell für die ältere Generation zu entwickeln. Besonderheit in Krefeld: Der Tag war auf das Quartier zugeschnitten und wandte sich auch an Kinder und Jugendliche. So wurde der Tag passenderweise mit einem gemeinsamen Singen von Kindern und Senioren eröffnet. Gesund frühstücken, Gesellschaftsspiele, Gedächtnistraining, Sturzvorbeugung, Rücken- oder Sitzgymnastik: Auf dem Programm stand Nützliches ebenso wie Schönes oder Vergnügliches, besonders wenn es generationenübergreifend war.