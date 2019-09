Konzerte in Krefeld : Musik aus dem Zentrum der Hölle

Krefeld Ein Konzert im Theaterfoyer heute Abend erinnert an Komponisten, die im KZ umgebracht worden sind.

Musik, die niemals geschrieben wurde, kann tief unter die Haut gehen. Wie der vierte Satz aus der Klaviersonate 1943 von Gideon Klein. Denn es gibt nur wenige Takte, der Komponist hat sein Werk nicht vollendet: Klein hat die Sonata im KZ Theresienstadt geschrieben. Vor der Fertigstellung wurde er nach Auschwitz deportiert. Wie so viele jüdische Komponisten überlebte er das Regime der Nazis nicht. Bernhard Petz, Tubaspieler bei den Niederrheinischen Sinfonikern, hat mit Musikerkollegen ein Gedenkkonzert zusammengestellt, das an die im KZ ermordeten Komponisten erinnert. Heute Abend spielen, wie berichtet, Darío Portillo Gavarre, Anna Maria Brodka, Noh Yun Kwak, Laura Krause und Konrad Philipp von den Niederrheinschen Sinfonikern und Michael Preiser, Leiter des Opernchores, Werke von Gideon Klein, Pavel Haas, Leo Smit und Hans Krása. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Glasfoyer des Theaters.

Kleins Sonata 1943 eröffnet das Konzert. „Mit dem Streichquartett Nr. 3 von Pavel Haas begegnen wir danach einem Meisterschüler von Leoš Janáček. Wie viele andere Komponisten seiner Generation zeigte auch er ein starkes Interesse an den Möglichkeiten des neuen Mediums Jazz“, berichtet Petz. „Die deutsche Besetzung der Tschechoslowakei am 15. März 1939 war für Pavel Haas der Beginn des Endes. Er wurde in das KZ Theresienstadt und später nach Auschwitz deportiert, wo er ermordet wurde. Das dritte Streichquartett entstand in dem schicksalhaften Jahr1937/38, als die Tschechoslowakei von den Kräften des Faschismus bedroht war. Die Intensität dieser Erfahrung spiegelt sich in einem der besten Werke von Haas wider.“