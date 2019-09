Angebot in Krefeld : Neuer Kursus zu Suchterkrankungen

Angebot in Krefeld

Krefeld Den Suchtmittelkonsum kritisch zu hinterfragen können Teilnehmer in diesem Kursus lernen, der am Donnerstag beginnt.

(RP) Für Menschen, die ihren Suchtmittelkonsum kritisch hinterfragen wollen, bietet die Beratungsstelle für Alkohol- und Drogenfragen der Caritas den SKOLL-Spezial- Kursus an. „SKOLL“ steht für „Selbstkontrolltraining“. Der neue Kursus beginnt jetzt mit einem Infoabend, Anmeldungen für die restlichen freien Plätze sind noch bis Donnerstagmittag, 26. September, möglich.

Im Mittelpunkt steht der persönliche Veränderungsplan jedes Teilnehmers, der wöchentlich besprochen und individuell angepasst wird. In der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen wie Stressmanagement, Risikosituationen oder Freizeitverhalten wird den Teilnehmenden die Möglichkeit geboten, sich mit ihren Ressourcen und Fähigkeiten, aber auch ihren Belastungsgrenzen auseinander zu setzen. Das Angebot ist nicht abstinenzorientiert, sondern hat den verantwortungsbewussten Umgang mit Suchtstoffen zum Ziel.

Der Kursus beinhaltet zehn Gruppentreffen, donnerstags jeweils von 18:30 bis 20 Uhr, und findet in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle für Alkohol- und Drogenfragen, Südstraße 43, statt. Anmeldung: Telefon 02151 8449415 oder per E-Mail an „jendges@caritas-krefeld.de“, Kosten: 100 Euro, Rückerstattung durch Krankenkasse möglich.