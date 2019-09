IHK Mittlerer Niederrhein : „Klimaschutz nur mit der Wirtschaft“

„Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 331 Milliarden Euro ist das Rheinland die mit Abstand wirtschaftsstärkste Metropolregion in Deutschland“: Der frühere Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) sprach vor der IHK-Vollversammlung in Neuss. Foto: IHK Mittlerer Niederrhein

Krefeld Vor der IHK-Vollversammlung forderte der frühere Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU), den Kohlekompromiss nicht in Frage zustellen. Die IHK verständigte sich auf ein Grundsatzpapier zur Kommunalwahl.

Die Vollversammlung der IHK Mittlerer Niederrhein stand im Zeichen kommender Kommunalwahlkämpfe und des Ringens um die Politik für den Klimaschutz. Mit Blick auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr hat die Vollversammlung sich auf ein Grundsatzpapier verständigt, das die Kommunen mahnt, die Wirtschaft nicht zu vernachlässigen, insbesondere nicht an der Steuerschraube für Gewerbesteuern zu drehen und die Infrastruktur nicht zu vergessen. Immer noch ist es für die IHK ein schweres Versäumnis, ein mögliches Gewerbegebiet wie das an der A 44 zwischen Meerbusch und Krefeld nicht entschlossen zu entwickeln – ein Gebiet, das nach Überzeugung der Fachleute überregionale Ausstrahlung hätte und gut für die Wirtschaft der Region wäre, die in Krefeld ungebrochen von hoher Arbeitslosigkeit geplagt ist.