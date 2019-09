Fachkräfte gesucht : SWK Mobil sucht per „Speed-Dating“ neue Fahrer

SWK Mobil sucht per „Speed-Dating“ neue Fahrer

Krefeld Am Samstag informiert die SWK Mobil über die Berufe Bus- und Straßenbahnfahrer, Interessierte können sich direkt vor Ort bewerben.

(RP) Die SWK Mobil sucht mit einer unkonventionellen Kampagne und einem Speed-Dating-Event neue Fahrer. Unter dem Motto: “Läuft, wenn man fährt” findet am Samstag, 28. September, 10 bis 16 Uhr, auf dem Betriebshof der SWK Mobil ein informatives Event für Interessierte am Fahrerberuf bei Bus und Bahn statt. Eine Voranmeldung oder Bewerbungsunterlagen sind nicht nötig. Wer sich informieren oder direkt bewerben möchte, kommt einfach vorbei.

Auch in der Verkehrsbranche ist der Kampf um die besten Köpfe und Talente in vollem Gange. SWK MOBIL-Betriebsleiter Stefan Fuchs beobachtet seit Jahren einen Rückgang an qualifizierten Bewerbungen zum Bus- und Bahnfahrer: „Gleichzeitig gingen im klassischen, schriftlichen Bewerbungsprozess tolle Leute unter. Diese können wir jetzt ohne Theorie-Hürde kennenlernen.“