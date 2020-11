Pandemie-Bekämpfung : Krefeld will Maskenpflicht für Grundschüler prüfen

Krefeld Der Krisenstab der Stadt Krefeld hat die „dringliche Empfehlung“ herausgegeben, dass auch Schüler der Krefelder Grundschulen ab sofort Masken tragen sollen. Ob aus der Empfehlung demnächst eine Pflicht wird, hängt von einer juristischen Bewertung ab.

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, sollen an den Grundschulen der Stadt Krefeld die Schülerinnen und Schüler ab sofort auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Diese „dringliche Empfehlung“ hat der Krisenstab der Stadt ausgesprochen, wie am Sonntag aus einer Mitteilung im Internet hervorging. Ob aus der Empfehlung in den nächsten Tagen in Krefeld eine Pflicht wird, will die Stadt zunächst juristisch prüfen. Die Empfehlung soll an den Schulen durch Beschlüsse der jeweiligen Schulkonferenz umgesetzt werden. In Krefeld gibt es 29 Grundschulen.