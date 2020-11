Feuer in Einfamilienhaus : Moerser Straße: Handtücher verursachen Brand

Krefeld Das Feuer brach am Freitag Nachmittag im Dachgeschoss eine Hauses an der Moerser Straße aus. Verletzt wurde niemand: Die Bewohner waren zu der zeit nicht zuhause

(ped) Brennende Handtücher waren Ursache eines Feuers, das am Freitag Nachmittag im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses an der Moerser Straße ausgebrochen ist. Um 15.18 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung aus dem Firstbereich des Hauses fest. Ein Trupp unter Atemschutz konnte brennende Handtücher im Bereich einer Badewanne im Dachgeschoss als Ursache ausmachen. Die Handtücher waren schnell mit einem C-Rohr abgelöscht. Da das Feuer in die Dachkonstruktion geschlagen hatte, musste diese geöffnet werden, um eventuelle Brandnester feststellen zu können. Über eine Drehleiter haben die Feuerwehrleute zusätzlich Teile der Ziegeleindeckung entfernt. Dann wurde das Gebäude maschinell gelüftet. Parallel hat ein zweiter Trupp das Gebäude auf Personen kontrolliert. Die Bewohner waren jedoch nicht zuhause. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle gegen 16 Uhr zur Feststellung der Brandursache an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Krefeld mit insgesamt 33 Einsatzkräften.