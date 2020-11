Kultur in Krefeld : Auf dem Landweg bis nach New York

Krefeld Nach dem Studium wollten sie einfach raus aus der Komfortzone. Es ging 40.000 Kilometer bis nach New York. Ein Künstlerkollektiv zeigt seine Reise auf Ural-Mopeds.

(ped) Die Kufa ist regelmäßig Startpunkt für Weltenbummler: Hier berichten Globetrotter von außergewöhnlichen Reisen, und Daheimbleibende können in der Fantasie mit auf Tour gehen. „Grenzgang“ heißt die Reihe, die in Lockdown-Zeiten nur als Livestream funktioniert. Das Künstlerkollektiv Leaving Home Funktion zeigt am Sonntag, 15. November, um 17 Uhr „Auf dem Landweg nach New York“.