Corona in Krefeld : Schulleiter begrüßen Maskenpflicht

Krefeld Als „notwendiges Übel“ mit besonderen Herausforderungen sehen Schulleiter die Maskenpflicht an Schulen. Es gibt viele Detailprobleme – bis hin zu dem Hinweis, dass regelmäßiges Trinken möglich sein müsse.

Für Anja Rinnen vom Gymnasium am Stadtpark ist die Maskenpflicht „nötig und sinnvoll“, aber auch sie spricht von einer Herausforderung. „Grundsätzlich sind wir alle froh, dass es Präsenzunterricht geben wird. Das ist richtig und wichtig für alle Beteiligten.“ Bis zum Schulstart ist nun noch einiges zu tun. „Wir haben gestern erst unseren Erlass bekommen und beginnen jetzt, die konkrete Umsetzung vorzubereiten.“ Da die Abstandsregel während des Unterrichts entfällt, können die Klassenräume wieder mit der Bestuhlung in Klassenstärke eingerichtet werden. Rinnen wird sich bei der Stadt informieren, „welche Bedingungen wir erfüllen müssen, damit wir unsere Caféteria und die Mensa öffnen dürfen“, da nicht klassenweise gegessen werden dürfe.

Test der Kita-Mitarbeiter: In den geraden Kalenderwochen haben die Mitarbeitenden in den Kitas und das Kindertagespflege-Personal die Gelegenheit dazu.

In den Krefelder Schulen wird mit dem Ende der Sommerferien ab Mittwoch, 12. August, wieder Präsenzunterricht stattfinden. „Der Unterricht wird normal laufen“, sagt Schulamtsdirektorin Marita Koblenz-Lüschow. Es gebe allerdings weiterhin Hygienevorschriften und eventuell Einschränkungen im Ablauf. Sie geht davon aus, dass die Dokumentationspflicht zur Sitzordnung im Klassenraum bestehen bleibt, ebenso wie Sonderregelungen für Schul- und Sportunterricht. Was die Einschulungen der Fünftklässler an den weiterführenden Schulen wie auch der Erstklässler angeht, haben die Schulen je nach Standort die Möglichkeit, diese an zwei Tagen, am 13. und 14. August, stattfinden zu lassen. „Die Feiern stehen und fallen dann mit dem Wetter“, erklärt Koblenz-Lüschow.