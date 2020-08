Schulstart in Wermelskirchen : Maskenpflicht an weiterführenden Schulen

Wermelskirchen Auch im Unterricht ist der Mundnasen-Schutz Pflicht. Unklar ist noch, wie der Busverkehr geregelt wird, um die Schüler zum Gymnasium und zur Sekundarschule zu bringen.

Die Entscheidung von Schulministerin Yvonne Gebauer für die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen in NRW „hat mich erstmal beruhigt“, gibt Elvira Persian, Schulleiterin des Städtischen Gymnasiums in Wermelskirchen, zu. „Mit 30 Kindern, dicht im Klassenraum sitzend, hätten wir den Mindestabstand von 1,50 Metern nicht einhalten können.“ Dass die Entscheidung so kurz vor Schulbeginn gefallen ist, hält sie jedoch für unglücklich: „Es wäre besser gewesen, wenn wir das schon 14 Tage vorher gewusst hätten. Dann hätten wir mehr Zeit gehabt, um sinnvoll zu planen“, sagt sie.