Wirtschaft in Corona-Zeiten : Ex-Koch liefert 180 Pakete täglich aus

Marcel Kärgel (l.) hat sich in seinen neuen Aufgabenbereich gut eingearbeitet. Das findet auch Heinzgerd Pütz, Leiter der Krefelder Zustellbasis. Foto: Bianca Treffer

Krefeld Marcel Kärgel bekam während der Corona-Krise die Kündigung in der Gastronomie. Der Koch stand ohne Arbeit da und schwenkte um. Jetzt gehört er zum neuen 50-köpfigen Team der Deutschen Post an der Zustellbasis in Krefeld.

Dass er den Kochtopf einmal gegen Pakete eintauschen würde, das hätte Marcel Kärgel vor einigen Monaten noch nicht gedacht. Seit wenigen Wochen gehört er zum Team der Krefelder Zustellbasis der Deutschen Post und „das mit Spaß an der Arbeit“, wie es der 30-Jährige beschreibt. Kurz bevor die Corona-Pandemie mit voller Wucht zuschlug, bekam der gelernte Koch die Kündigung.

In Anbetracht der Situation, in der die gesamte Gastronomie-Branche steckte, fand er keine neue Anstellung. Den Kopf in den Sand stecken wollte der Krefelder aber auf keinen Fall. Zuhause herumsitzen und auf Arbeit hoffen, war nicht sein Ding. Vielmehr beschäftigte er sich mit dem Stichwort Umorientierung. „Ich habe mir überlegt, was könnte ich machen, und wo werden Mitarbeiter gesucht“, sagt Kärgel. Als er beides verknüpfte, blieben ihm zwei Optionen übrig: Deutsche Post und ein Lieferant von Tiefkühlessen, wobei das Unternehmen Fahrer für die Auslieferung suchte.

Info 50 neue Mitarbeiter für die Zustellbasis Krefeld Bundesweit hat die Deutsche Post 4000 neue Mitarbeiter eingestellt. Für die Krefelder Zustellbasis waren es 50 neue Mitarbeiter. Vor dem Hintergrund des immer noch steigenden Paketvolumens sucht die Deutsche Post nach wie vor weitere Mitarbeiter. Von der Krefelder Zustellbasis werden Krefeld, Kempen und in Kürze auch der Duisburger Süden angefahren.

Der Krefelder bewarb sich bei beiden Unternehmen über deren Onlineportale. Die Tiefkühlkost meldete sich nicht zurück, die Deutsche Post schon. „Wir suchen Fahrer, da wir derzeit mit einem Paketvolumen zu tun haben, das der vorweihnachtlichen Zeit entspricht. Nur, auf Weihnachten können wir uns einstellen und in aller Ruhe personell vorbereiten. Auf diese Phase momentan nicht“, sagt Heinzgerd Pütz, der Leiter der Zustellbasis in Krefeld.

Gleichwohl kam es zu keiner verkürzten Ausbildung der Deutschen Post. Kärgel durchlief alle Stationen der Reihe nach. Dem Vorstellungsgespräch folgte ein Schnuppertag im normalen Betrieb. Kärgel fuhr mit einem erfahrenen Mitarbeiter mit und erlebte den Alltag eines Paketfahrers. „Es ist zwar arbeitstechnisch etwas völlig anderes, als ich bisher gemacht habe, aber ich habe direkt gemerkt, dass es mir Spaß macht“, sagt Kärgel. Nach einem weiteren Gespräch schloss sich die vierwöchige Einarbeitungszeit an. „Diese vier Wochen sind wichtig. Verkürzen macht keinen Sinn, dann geht der Schuss nach hinten los. Wir wollen unsere Mitarbeiter langfristig halten, und das geht nur, wenn sie gut vorbereitet in die Arbeit einsteigen“, betont Pütz.

Der Sendungsboom wird nicht aufhören und umso wichtiger sind qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. In den ersten beiden Tagen seiner Ausbildung fuhr Kärgel nur als Beobachter mit, danach folgte durch den Kollegen Stück für Stück die Einarbeitung. Umgang mit dem Fahrplan, das Einsortieren der Pakete, den Wagen entsprechend bestücken, auf die Ladungssicherung achten, die Arbeit mit dem Scanner und nicht zu vergessen, das Fahren der Auslieferungsfahrzeuge, die doch um etliches größer sind als ein normales Auto – alles galt es zu erlernen. Wobei es eigens eine zweitägige Fahrschulung gibt und zwar zentral für alle neuen Mitarbeiter in Duisburg.