Wirtschaft in Krefeld : Siempelkamp-Gruppe verstärkt ihre Führungsmannschaft

Die Siempelkamp-Gruppe ist seit Jahrzehnten mit Erfolg international unterwegs: In China hat das Krefelder Familienunternehmen ein wichtiges Standbein. Motoren dieser Entwicklung rücken nun in die Geschäftsführung aus.

Samiron Mondal ist seit 17 Jahren in der Siempelkamp-Gruppe tätig, profilierte sich unter anderem mit dem Aufbau und der strategischen Entwicklung der Siempelkamp-Standorte in Indien und China vor allem in den asiatischen Vertriebsregionen. Seit 2012 verantwortete er als Geschäftsführer der Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH in Krefeld den weltweiten Vertrieb aller Produktsparten und die Fertigungen der Produktionsstandorte der Gruppe.