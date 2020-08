Neue Normalität in den NRW-Schulen : NRW führt Maskenpflicht im Unterricht ein

Düsseldorf An allen weiterführenden Schulen müssen Schüler nach den Ferien einen Mund-Nasen-Schutz auch im Klassenzimmer tragen. Die Regelung gilt vorerst bis Ende August. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält die Masken für vernünftig, befürwortet aber eine andere Strategie.

Die NRW-Landesregierung hat zum Schulbeginn nach den Sommerferien am 12. August eine Pflicht zum Maskentragen an allen weiterführenden Schulen auch im Unterricht festgelegt. Das sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag in Düsseldorf. Die Regelung gilt zunächst bis zum 31. August. Sie wird mit der stark gestiegenen Zahl von Covid-19-Infektionen in NRW begründet.