Ausbildung in Krefeld : IHK: Unternehmen werden bis in den Winter hinein Azubis einstellen

Krefeld Und für die Schulabgänger bietet die duale Ausbildung in Krefeld laut Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein nach wie vor gute Beschäftigungschancen und Karriereaussichten.

(RP) Der 1. August gilt traditionell als Start des Ausbildungsjahres. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie verzeichnet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein zum Monatsbeginn 2794 neue Ausbildungsverhältnisse. Und doch ist im Jahr 2020 vieles anders. Covid-19 hat dazu geführt, dass Ausbildungsmessen ausgefallen sind und Vorstellungsgespräche verschoben wurden. Die Folge: Der Ausbildungsmarkt ist in seiner Entwicklung mehrere Wochen hinterher.

Für dieses Jahr geht der IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz davon aus, dass deutlich mehr Ausbildungsverhältnisse erst später beginnen werden: „Der Ausbildungsstart 1. August ist nicht in Stein gemeißelt. Unternehmen werden auch bis in den Winter hinein noch Azubis einstellen.“ In der Region der IHK Mittlerer Niederrhein (Krefeld, Mönchengladbach sowie die Kreise Neuss und Viersen) ist der Rückgang der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge zum 1. August im Vergleich zum Vorjahr um 18,9 Prozent zurückgegangen, von 3444 auf 2794.

Im NRW-Durchschnitt sank die vergleichbare Zahl um 19,6 Prozent, von 54.432 auf 43.783. „Wir hoffen noch auf einen gewissen Aufholeffekt zumindest in den Branchen, wo es konjunkturell wieder anzieht“, so Steinmetz. So seien zum Beispiel in der IHK-Lehrstellenbörse aktuell 530 freie Ausbildungsstellen für die Region aufgeführt. Der IHK-Hauptgeschäftsführer rät den Jugendlichen, sich auch jetzt und in den nächsten Wochen noch auf Ausbildungsstellen zu bewerben und appelliert an die Unternehmen, weiterhin Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen.