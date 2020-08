Promenaden-Radweg : Gefällte Bäume an Promenade: Krefelder Staatsschutz ermittelt

Gefällte Bäume an Promenade: Krefelder Staatsschutz ermittelt

Rote Schriftzüge auf der Promenade deuten auf eine politisch motivierte Tat hin. Unbekannte hatten dort am Tag vor der Eröffnung viele Bäume beschädigt, die daraufhin gefällt werden mussten. Foto: Thomas Lammertz

Krefeld Der Krefelder Staatsschutz ermittelt, ob es sich bei den Beschädigung der Bäume an der Krefelder Promenade um eine politisch motivierte Straftat handeln könnte.

Die „Kriminalinspektion polizeilicher Staatsschutz“ hat die Ermittlungen im Fall der abgesägten Bäume entlang der Krefelder Promenade übernommen. Dort hatten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag rund 30 frisch gepflanzte Bäume so stark beschädigt, dass sie aus Sicherheitsgründen entfernt werden mussten. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich dabei um eine politisch motivierte Straftat handeln könnte und hat daher den Staatsschutz als zuständige Inspektion eingeschaltet.

Der Staatsschutz ist eine Abteilung der Krefelder Kriminalpolizei, die Beamten sind speziell auf die Ermittlung von Straftaten mit politischer Motivation geschult. Es werde aber dennoch in alle Richtungen ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Hintergrund: In der Nacht vor der Eröffnung des ersten Teilstücks der neuen Krefelder Promenade waren die Bäume von Unbekannten angesägt worden. Die Bäume mussten daraufhin am Sonntagmorgen von der Feuerwehr aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Bei den Arbeiten stellte sich heraus, dass es auf der Fahrbahn außerdem rote Schriftzüge mit dem Wortlaut „Wurzelschäden Preventions Maßnahme“ – ein Hinweis auf eine mögliche politische Motivation der Tat. Der Rechtschreibfehler im Wort „Prävention“ sorgte, wie berichtet, dabei für hämische Kommentare, vor allem in den sozialen Netzwerken.