Fantasyliteratur in Krefeld : Fantastische Nacht mit Killer Wolfgang auf Burg Linn

Burg Linn ist eine fantastische Kulisse für fantastische Literatur. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Autor Tom Daut liest in der Literaturreihe „Verwunschene Nacht“im Rittersaal der Burg Linn. Daut ist bekannt für die Heftreihe „Basement Tales“. Killer Wolfgang ist ein Protagonist daraus.

(ped) Wenn es dunkel wird und das alte Gemäuer entsprechend ausgeleuchtet ist wie bei der „Verwunschenen Nacht“, dann hat die Linner Burg eine unwirkliche, fantastische Anmutung. In der Literaturreihe des Museums Burg Linn in Krefeld ist Tom Daut am Donnerstag, 6. August, zu Gast. Ab 19.30 Uhr stellt er im oberen Rittersaal eine Kurzgeschichte über Wolfgang vor.

Wolfgang ist ein Killer, der der sechsten Ausgabe der „Basement Tales“ entsprungen ist und in seiner Heimatstadt Jagd auf menschliches Frischfleisch macht. Die „Basement Tales“ bilden eine Heft-Reihe in der Tradition der Pulp-Romane. In jeder Ausgabe widmen sich mindestens vier Autoren einem Thema, zu dem sie eine Kurzgeschichte beitragen. Genrevorgaben gibt es dabei nicht.

Durch den Linner Abend führt der Krefelder Bestsellerautor Bernhard Hennen. Es stehen nur 50 Plätze zur Verfügung.

Tom Daut ist das Pseudonym eines 51-jährigen Sauerländers, der in seinen Fantastik-Büchern „Geschichten mit düsterem Einschlag den Vorzug gibt“, sagt er. Seine aktuelle Romanserie „Die Sinistra“/„Anno Salvatio 423“ vermischt Science-Fiction- und Fantasy-Elemente. Sie wird im nächsten Jahr neu aufgelegt und um einen vierten Band erweitert.