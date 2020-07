Unfall in Herford : Streifenwagen bringt Radler aus Krefeld zu Fall

Krefeld Ein Streifenwagen der Polizei hat am vergangenen Samstag einen 28 Jahre alten Radfahrer aus Krefeld zu Fall gebracht. Die Beamten waren mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als sie den Lenker des Fahrrades berührten, woraufhin der Krefelder zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Der Verkehrsunfall ereignet sich in der westfälischen Stadt Herford. Ein Streifenwagen der Polizei, welcher zu einem dringenden Einsatz unterwegs war, befuhr gegen 12.35 Uhr den Glockenweg in Richtung der Straße An der Landwehr. Im Bereich einer scharfen und abschüssigen Rechtskurve kam dem Streifenwagen ein 28-Jähriger auf seinem Rennrad entgegen. Der Mann fuhr jedoch so weit links in die Fahrspur des Streifenwagens, dass der Streifenwagen nach links ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Eine Berührung zwischen Außenspiegel des Streifenwagens und dem Lenker des Rennrades konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, teilte die Polizei in Herford mit. Der Rennradfahrerstürzte und zog sich Schürfwunden zu. Durch die Polizeibeamten vor Ort wurde Erste-Hilfe geleistet. Anschließend wurde der Mann vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Am Rennrad des 28-Jährigen sowie an dem beteiligten Streifenwagen entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das zuständige Verkehrskommissariat geführt.