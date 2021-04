Musik in Krefeld : Jazzklub will im Mai wieder open air Konzerte anbieten

Kun Fuh in der Kulturfabrik: Der Jazzklub Krefeld hat das Konzert als Livestream angeboten Foto: JKK

Krefeld Der Jazzklub Krefeld ist vorsichtig optimistisch und hat große Pläne für einen Musikfrühling mit internationalen Bands. Das kluge Konzept ist zugeschneidert auf die unwägbaren Entwicklungen der Pandemie.

Gewürzt mit schrägem, gerne auch politisch unkorrektem Storytelling des Frontmanns Christian Achim Kühn machten Kuhn Fu ihrer versprochenen „paranoiden Prog-Punk-Jazzperfomance“ alle Ehre, ließen filigrane Bassklarinetten-Improvisationen auf harsche Heavy-Metal-Riffs prallen. Manchmal setzten Polkarhythmen oder eine schräge Lesart von Rimsski-Korsakows Hummelflug auch das heimische Wohnzimmer in Hochspannung. Denn was in der Kulturfabrik als Live-Konzert lief, konnte nur gestreamt werden.

Als im November kurzfristig alle Livekonzerte verboten wurden, hat der Jazzklub Krefeld (JKK) über Nacht ein hochwertiges Videostream-Format in Kopperation mit der Kufa realisiert. Auch die April-Konzerte müssen noch aufs virtuelle Format „ausweichen“. Rolf Sackers, der das Booking beim JKK macht, äußert einen „vorsichtigen Optimismus“, dass ab Mai die ersten Open-Air-Konzerte vor begrenztem Publikum wieder laufen könnten. Auf jeden Fall soll es ein flexibles Konzept aus Publikumskonzert und Videoübertragung geben. So könne schnell auf die Situation reagiert werden, denn: „Die Musiker sind froh, wenn sie überhaupt wieder spielen können. Sie bekommen in jedem Fall ihre vollen Gagen“.

Finanziell gestemmt werden kann dies nur durch die Förderung durch das Programm „Neustart Kultur“ von der Initiative Musik. Sackers: „Wir haben uns frühzeitig Gedanken gemacht, wie wir das Programm unter Pandemie-Bedingungen weiter führen können. Ein Glücksfall war die Sommer-Open-Air-Reihe im letzten Jahr. Und bei unserem ersten Streaming-Konzert hatten wir auf Anhieb über 500 Zuschauer.“

Seit einem Jahr haben Sackers und sein Team einen ganz neuen Arbeitsalltag: „Der Austausch mit den Bands und Musikern ist viel zeitaufwändiger geworden. Meist können wir erst wenige Tage vorher entscheiden, ob ein Auftritt überhaupt stattfindet. Bei internationalen Gastspielen wird es richtig kompliziert wegen der unterschiedlichen Reiseregelungen.“