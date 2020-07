Sechs Brände gelegt : Brandserie in Hüls geklärt: Vier Verdächtige sitzen in U-Haft

Krefeld Bei den Tatverdächtigen handele es sich um zwei Jugendliche und zwei Männer (18 und 19) mit deutscher Staatsangehörigkeit, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld am Montag mit.

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei bestehe der dringende Verdacht, dass die Tatverdächtigen insgesamt sechs Brände gelegt haben, darunter die beiden vom 17. und 31. Mai, bei denen mehrere Hundert Strohballen abbrannten. Die Leitstelle der Feuerwehr sei seinerzeit am späten Sonntagabend um 22.26 Uhr über den Brand von rund 200 Strohballen im Ortsteil Hüls informiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten Strohballen auf einer Fläche von etwa 30-mal zehn Metern auf einem landwirtschaftlichen Hof am Boomdyk. Durch die Feuerwehr wurde unverzüglich eine so genannte Riegelstellung zum Schutz einer angrenzenden Biogas Anlage sowie des in unmittelbarer Nähe beginnenden Waldes aufgebaut. Ein Übergreifen der Flammen auf die Anlage und das Waldstück konnte so verhindert werden. Die Strohballen brannten unter Aufsicht der Feuerwehr kontrolliert ab. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Wenige Tage später rückte die zu einem vergleichbaren Einsatz aus, um erneut Strohballen zu löschen beziehungsweise kontrolliert abbrennen zu lassen. Darüber hinaus machen Staatsanwaltschaft und Polizei die in U-Haft sitzenden Tatverdächtigen für vier weitere Brände in Hüls verantwortlich: Einen Sperrmüllbrand an der Krefelder Straße am 15. Mai, den Brand eines Papiercontainers am 16. Juni am Laurenz-Lingen-Weg, eines Mülleimers am 15. Juli an der Bonhoefferstraße und einen Mülltonnenbrand am 23. Juli an der Jerusalemstraße.