Radweg in Krefeld : Erstes Teilstück der Promenade wird eröffnet

Ein erstes Teilstück der Promenade wird am 2. August eröffnet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Krefelder Promenade wird in ihrer Gesamtheit erst in einigen Jahren fertig werden können. Zuvor müssen Politiker und Verwaltungskräfte den Erwerb von Grundstücken auf den Weg bringen.

Noch ist der fertige Teil der Krefelder Promenade nicht mehr als eine Art Appetithappen auf das, was einmal kommen soll: eine Radwegeverbindung quer durch die Stadt von Forstwald bis nach Uerdingen. Das erste Teilstück der Krefelder Promenade wird am Sonntag, 2. August, offiziell freigegeben. Das Stadtmarketing und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bieten für den Tag drei geführte Radrouten durch Krefeld an. Alle führen auch über die fertigen 1,2 Kilometer der Promenade. Am Dießemer Bruch wird ein kleiner Infostand aufgebaut.

Die Promenaden- und Parktouren mit Sollbrüggen- und Schönhausenpark unter der Leitung von Karl-Heinz Renner und Andreas Domanski (ADCF) beginnen um 12 und 14.30 Uhr an der neuen Hauptfeuerwache und dauern rund zwei Stunden. „Auf Krefelds Fahrradstraßen zur Promenade“ führt Stadtführerin Karola Goris die Radler 90 Minuten ab 14 Uhr von der Rückseite des Rathauses am Westwall. Auf Inlinern fahren Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 16 Jahren (Fahrsicherheit vorausgesetzt) rund eine Stunde auf der Promenade und dem Voltaplatz. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Hauptfeuerwache. Der gleiche Kurs wird auch von Erwachsenen ab 15 Uhr gefahren, hier ist der Treffpunkt der Infostand auf der Promenade.

Für die Teilnahme an den Radtouren ist eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an stadtmarketing@krefeld.de im Vorfeld notwendig.

(sti)