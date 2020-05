Nachwuchs zur Wiedereröffnung : Zwei Hirschziegenantilopen im Kölner Zoo geboren

Köln Seit Dienstag ist der Kölner Zoo wieder geöffnet. Zum ersten Mal können die Besucher nun auch zwei junge Hirschziegenantilopen sehen, die im Frühjahr zur Welt kamen.

Eines der Kitze kam am 1. März, das andere am 18. April zur Welt. Namen bekommen sie nicht, weil sie vermutlich innerhalb eines Jahres andere Haltungen abgegeben werden, da sie als Weibchen aufgrund der früh eintretenden Geschlechtsreife vom Zuchtbock gedeckt werden oder als Männchen mit diesem in Konflikt geraten, wie eine Sprecherin des Zoos mitteilte.