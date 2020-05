30 Minuten lang durch den Kölner Norden : 23-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit 13 Streifenwagen und einem Hubschrauber

Köln Weil er eine Polizeikontrolle vermeiden wollte, lieferte sich ein 23-Jähriger in Köln eine Verfolhungsjagd mit der Polizei. Letztlich ließ er das Auto stehen und rannte zu Fuß davon. Ein Hubschrauber kam auch zum Einsatz.

In der Nacht zu Dienstag hat sich ein Audi-Fahrer (23) in Köln-Vogelsang, offenbar um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, eine waghalsige Verfolgungsfahrt durch mehrere Stadtteile im Kölner Norden sowie über die Bundesautobahn 57 geliefert. Nach mehreren Rotlichtfahrten mit einer gefahrenen Geschwindigkeit von teilweise mehr als 150 kmh, auf der Autobahn bis zu 190 kmh, einem Versuch einen Streifenwagen zu rammen und einer seitlichen Kollision mit einem Bordstein, wodurch zwei Reifen des schwarzen A 4 platzten, endete die Fahrt in einem Absperrpfosten auf der Delfossestraße.