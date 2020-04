Kurioser Mietstreit vor Kölner Gericht : Dach abmontiert und Wände eingerissen - in bewohnter Wohnung

Dach abmontiert und Wände eingerissen - in bewohnter Wohnung

Köln Das Mieterpaar spricht von einer „kalten Räumung“, die Vermieterin von einer „abgesprochenen Sanierung“: Ein kurioser Rechtsstreit um Bauarbeiten in einer Wohnung beschäftigt seit Donnerstag das Kölner Amtsgericht.

Das Mieterpaar will die Wohnung nun wiederhaben, wie ihr Anwalt Sven Forst sagte. „Und zwar in bewohnbarem und ursprünglichem Zustand.“ Seinen Angaben zufolge haben seine 42 und 38 Jahre alten Mandanten einen gültigen Mietvertrag. Seit dem Vorfall lebten die Kläger in einer Übergangswohnung.