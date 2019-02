Umstrittener Reggae-Star: Homophobie-Vorwürfe gegen Kölner Summerjam-Festival

Düsseldorf Der jamaikanische Dancehall-Musiker Buju Banton ist einer der Headliner beim Kölner Summerjam-Festival. An seinem geplanten Auftritt gibt es nun aber heftige Kritik. Hintergrund sind alte Songtexte, in denen er zur Ermordung von Schwulen aufruft.

Konkret stört sich der KLuST am schon länger umstrittenen Song „Boom Bye Bye“ aus dem Jahr 1992. Hierzu heißt es in dem Post: „Hier wird zu brutalem Mord an Schwulen aufgerufen.“ Buju Banton spiele den Song trotzdem „nach wie vor überall auf der Welt, hat sich davon in keinerster Weise distanziert und sorgt gerade bei jungen Menschen dafür, dass sich Homo-, Trans*,- und Biphobie noch mehr ausbreitet“ (Schreibfehler im Original).