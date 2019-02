Aufsicht und Ansprechpartner für Besucher: Domschweizerinnen für Kölner Dom gesucht

Köln Für die Aufsicht im Kölner Dom sollen künftig auch Frauen zum Einsatz kommen: Das Domkapitel möchte Domschweizerinnen einstellen. Bislang war das Amt der letzte Laiendienst am Dom, der nur von Männern ausgeübt wurde.

„Wir glauben, dass sich Frauen und Männer in dieser Aufgabe gut ergänzen“, sagte Dompropst Gerd Bachner am Freitag in Köln. Gedacht sei zunächst an rund vier bis fünf weibliche Kräfte.