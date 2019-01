Schnee und Eis in NRW: Mehr als 1000 Unfälle wegen Glätte - Flughafen Köln/Bonn zeitweise gesperrt

Düsseldorf Wegen Schnee und Eis müssen Autofahrer am Donnerstagmorgen viel Zeit und Geduld mitbringen. Auch der Flughafen Köln/Bonn war von den eisigen Temperaturen betroffen.

Am Flughafen Köln/Bonn wurde ab 9.15 Uhr der Betrieb eingestellt. Die Start- und Landebahnen waren wegen des Schneefalls geschlossen. Um 11.10 Uhr meldete der Flughafen auf Twitter, dass der Betrieb wieder anläuft. In Folge der Unterbrechung müssen Reisende jedoch im gesamten Tagesverlauf mit Verspätungen rechnen. Bereits neun Flüge wurden komplett gestrichen. Am Flughafen Düsseldorf läuft der Betrieb hingegen normal, wie ein Sprecher mitteilte.

Die Start- und Landebahnen sind aufgrund des starken Schneefalls aktuell geschlossen, Starts und Landungen sind nicht möglich. Unsere Winterdienst-Teams geben alles und sind in vollem Einsatz, damit es so schnell wie möglich weitergehen kann.

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge dauert das eisige Wetter noch an. Am Donnerstagmorgen sollen vom Rheinland bis zum Ruhrgebiet und Rothaargebirge ein bis vier Zentimeter Schnee fallen. Am Nachmittag und Abend soll es nur noch vom Münsterland bis nach Ostwestfalen etwas Schnee geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und drei Grad. In der Nacht zum Freitag kann es wieder zu leichtem Schneefall mit Glättegefahr kommen.