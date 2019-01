Verwechslung in der JVA Köln-Ossendorf: Häftling soll Methadon statt Antidepressivum bekommen haben

Verwechslung in der JVA Köln-Ossendorf

Die JVA Köln in Ossendorf (Archiv). Foto: Federico Gambarini/dpa

Köln In der Justizvollzugsanstalt Köln soll es zu einer Verwechslung gekommen sein, die für einen 23 Jahre alten Häftling im Krankenhaus endete: Ein Sanitäter gab ihm offenbar Methadon statt eines Medikaments gegen Depressionen.

Der 23-Jährige war wegen Drogendelikten in Untersuchungshaft in der JVA Köln-Ossendorf, weil die Polizei den Studenten mit zehn Kilogramm Haschisch erwischt hatte. Ein Sanitäter gab dem Häftling aufgrund einer Verwechslung offenbar acht Milliliter des Heroin-Ersatzstoffs Methadon statt eines Antidepressivums. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zuerst über den Fall vom vergangenen Dezember berichtet. Das Schmerzmittel bekommen Suchtpatienten, der junge Häftling reagierte wohl stark darauf, musste sich übergeben und bekam Krämpfe, wie sein Verteidiger dem Kölner Stadt-Anzeiger sagte. JVA-Beamte fuhren ihn ins mehr als 100 Kilometer entfernte Fröndenberg in ein Justizvollzugskrankenhaus, wo Ärzte ihn versorgten.