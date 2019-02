Frikadelle mit Rasierklingen: Stadt Köln warnt vor gefährlichen Hundeködern

Köln In Köln wurden mit Rasierklingen präparierte Hundeköder gefunden. Das Ordnungsamt warnt nun Eltern und Hundehalter.

Derartige Köder wurden im Januar 2019 nach Hinweisen von Hundehaltern in zwei Fällen gefunden. Im Chorbusch (Roggendorf/Tenhoven) hatte ein Hund eine Frikadelle mit zwei Rasierklingen im Gebüsch entdeckt. Niemand wurde verletzt, die Polizei hat das Fundstück entsorgt.

In der Merheimer Heide fraß ein Hund einen Fleischköder und zeigte Vergiftungssymptome. Die Polizei wurde auch hier eingeschaltet. Ähnliche Funde gab es in den vergangenen Jahren im Chorbusch und in der Merheimer Heide.