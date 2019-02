Polizeieinsatz in Büderich: Drogenhändler von SEK in Meerbusch festgenommen

Meerbusch Im Meerbuscher Ortsteil Büderich sind am Freitagabend bei einem SEK-Einsatz der Kopf eines international agierenden Drogenrings und einer seiner Kuriere festgenommen worden. Über den Einsatz hatte es in den sozialen Medien viele Spekulationen gegeben.

Der Polizei in NRW ist ein Schlag gegen einen internationalen Drogenring gelungen. Wie die Polizei Köln, die Zollfahndung Essen und die Staatsanwaltschaft Köln mitteilten, wurden am Freitagabend in Meerbusch der 27-jährige Anführer der Drogenbande und einer seiner Kuriere (29) festgenommen. Bei Durchsuchungen während des Zugriffs fanden die Beamten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) zudem 20 Kilogramm Marihuana. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt.

Unmittelbar vor der Festnahme in Meerbusch am Freitagabend war der 27-Jährige offenbar mit seinem Komplizen in den Niederlanden gewesen. Die Ermittlungen dauern an.