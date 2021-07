Nach der Flurkatastrophe : Kardinal Woelki bricht seinen Urlaub ab

Köln Die Flut-Katastrophe hat auch den Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki fassungslos gemacht. Er hat seinen Urlaub kurzfristig abgebrochen, um zu helfen und „bei den Menschen“ zu sein.

Die Zeit in der Flutkatastrophe ist nach Worten des Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki die Zeit, einander beizustehen in größter Not. „Es ist jetzt auch Zeit für Seelsorger, für Zuhörer und für Tröster. Für Menschen, die da sind für andere“, sagte der Kardinal in seinem wöchentlichen „Wort des Bischofs“ im Kölner Bistumssender domradio.de. Zudem sei es die Zeit, „unsere Not vor Gott zu bringen“ und für die Notleidenden zu beten. Woelki dankte auch den vielen Tausend Einsatzkräften in den Katastrophengebieten sowie für die Hilfsbereitschaft untereinander.