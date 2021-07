Unterstützung nach Unwetter-Katastrophe : FC Bayern und 1. FC Köln spenden für Hochwasser-Opfer

Köln Die Unwetter-Katastrophe im Westen Deutschlands nimmt immer größere Ausmaße an. Zahlreiche Fußballklubs zeigten sich bereits solidarisch. Nun gaben der FC Bayern und der 1. FC Köln bekannt, dass man für die Betroffenen spenden wird.

Die Schäden dieser Katastrophe sind verheerend. Der FC Bayern will mit seinem Partner Telekom und seinem Testspielgegner 1. FC Köln den Menschen helfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Diese Spende soll nur ein erster Schritt sein, wir planen weitere Unterstützungen. https://t.co/tYXVD8wRC6

Die Summe wird unter den Partnern gedrittelt, eine Scheckübergabe findet vor dem Testspiel der beiden Klubs am Samstag (16.00 Uhr/MagentaTV) in Villingen statt. "Die Schäden dieser Katastrophe sind verheerend", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn , man wolle Menschen helfen, "die unverschuldet in Not geraten sind. Diese Spende soll nur ein erster Schritt sein, wir planen weitere Unterstützungen."

Wie der Werksclub am Freitag mitteilte, will er sich „auf verschiedenen Ebenen engagieren“. So wird er sich in Form einer Soforthilfe mit einer Spende an der von der Bürgerstiftung der Stadt Leverkusen ins Leben gerufenen Aktion „Leverkusen hilft!“ beteiligen. Darüber hinaus unterstützen die Leverkusener die Arbeit der eigenen Fans über die digitalen Vereins-Kanäle, stellt das Fanhaus im Stadtteil Wiesdorf für logistische Zwecke zur Verfügung und hilft betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf direktem Wege.